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16:55, 29 мая 2025Мир

На Западе предупредили об угрозе открытого конфликта России и НАТО

Дизен: Провокации НАТО в отношении России могут спровоцировать открытый конфликт
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Гленн Дизен

Гленн Дизен. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Провокации НАТО в отношении России могут спровоцировать открытый конфликт. О такой угрозе предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире канала WION.

«Все сейчас играют с огнем. События очень быстро идут к эскалации. Мы движемся к прямому конфликту России и НАТО. У России заканчивается терпение, и давление на нее — не выход», — заявил он.

По его словам, большая ошибка Европы заключается в недооценке военного потенциала России и глубинных причин конфликта.

Ранее коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми отметил, что у коллективного Запада нет шансов победить Россию, даже если он полноценно вступит в украинский конфликт. Он добавил, что Украину, вероятно, ждет полный крах, поскольку каждым днем условия для Киева ухудшаются и рано или поздно он капитулирует.

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