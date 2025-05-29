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05:48, 29 мая 2025Мир

В Британии признали невозможность НАТО победить Россию

Коммодор Джерми: НАТО не сможет победить в конфликте с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У коллективного Запада нет шансов победить Россию, даже если он полноценно вступит в украинский конфликт. Таким мнением поделился коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в ходе подкаста в социальной сети X.

«У них [НАТО] просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал Джерми. Он подчеркнул, что у западных военных и их командования нет стратегического мышления, из-за чего они не могут анализировать свои неудачи. В ходе конфликтов НАТО руководствуется политическими нарративами, а Россия — стратегическим планированием, отметил бывший военный.

Джерми добавил, что Украину, вероятно, ждет полный крах — по его словам, с каждым днем условия для Киева ухудшаются, и рано или поздно он капитулирует.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может воевать до июня 2026 года. Он предположил, что к тому времени конфликт уже завершится.

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