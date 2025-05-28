Зеленский: Украина не может воевать до июня 2026 года

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не может воевать до 2026 года, в связи с чем и высказал предположение, что к лету следующего года конфликт завершится. Его слова передает издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале.

«Украина не хочет воевать еще год, это очень долго для нас», — сказал он. Зеленский добавил, что к этому времени на Россию также якобы подействуют негативные санкции. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта. Он выразил надежду, что это произойдет к лету 2026 года, добавив, что «очень на это рассчитывает». При этом он признал успехи армии России.

Украинский лидер вместе с тем предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Аналогичную идею предлагал и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог, указывая на Швейцарию. Российская сторона несколько раз обращала внимание на то, что Женева не является приемлемой площадкой из-за поддержки Киева в конфликте.