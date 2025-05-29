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07:05, 29 мая 2025Забота о себе

Названо лучшее для секса время

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Популярный британский бренд секс-игрушек провел исследование, чтобы узнать лучшее время для секса. Результаты опроса и мнение сексолога опубликовало издание Metro.

Большинство респондентов рассказало, что секс с партнером чаще всего происходит поздно ночью. При этом мужчины признались, что сильнее всего они возбуждены между 6 и 9 часами утра, а женщины заявили, что возбуждаются скорее между 11 вечера и 2 часами ночи.

Сексолог Эйприл Мария подчеркнула, что лучшее время для секса зависит от возраста человека. Например, в 20 лет у человека возраст «исследований и спонтанности», и лучшим временем может быть «всякий раз, когда есть настроение», а к 30 это время сдвигается к вечеру.

В 40 лет привычки могут снова измениться: дети становятся подростками, оставляя открытым «окно» для утреннего секса, пока они спят. «В это время утренний секс может вернуться — или вы можете обнаружить, что выходные, обеденные перерывы или спонтанные, украденные у мира моменты подходят вам больше всего», — объяснила Эйприл Мария.

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К 50 годам уровни эстрогена и тестостерона у мужчин и женщин, как правило, снижаются, а близость начинает включать больше несексуальных форм, таких как объятия, общение и контакт кожа к коже. «Для людей этого возраста секс утром или днем, когда энергии больше, а тело более отдохнувшее, может показаться более приятным и доступным. Но важно прислушиваться к своему телу и тому, что кажется правильным именно для вас», — заключила она.

Ранее сексолог Эрика Тинен рассказала, как можно разнообразить мастурбацию. По ее словам, во время самоудовлетворения стоит послушать эротические аудиозаписи.

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