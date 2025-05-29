Названы самые необычные и редкие имена новорожденных в России

Россияне в 2025 году назвали своих детей редкими именами Рухиябону и Мохрухсор

Реестр ЗАГС представил список самых необычных имен среди новорожденных девочек и мальчиков в 2025 году.

С начала текущего года самыми редкими именами среди девочек стали Рухиябону, Далина, Джалия, Марцелина и Мохрухсор. Среди мальчиков же необычными именами отличились Хемра, Чагыл-Сулус, Даниэль-Марк, Марк-Габриэль и Бусси Емрис.

Самыми популярными по традиции стали имена София, Анна, а также Ева. Среди мальчиков — Михаил, Александр и Артем. Кроме того, в список популярных вошли имена Мария и Варвара, а также Матвей и Тимофей.

Ранее стало известно, что в роддоме в Татарстане родился мальчик, которого родители назвали Мир-Святомир-Владимир в честь российского президента.