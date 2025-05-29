Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:38, 29 мая 2025Моя страна

Названы самые необычные и редкие имена новорожденных в России

Россияне в 2025 году назвали своих детей редкими именами Рухиябону и Мохрухсор
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Реестр ЗАГС представил список самых необычных имен среди новорожденных девочек и мальчиков в 2025 году.

С начала текущего года самыми редкими именами среди девочек стали Рухиябону, Далина, Джалия, Марцелина и Мохрухсор. Среди мальчиков же необычными именами отличились Хемра, Чагыл-Сулус, Даниэль-Марк, Марк-Габриэль и Бусси Емрис.

Самыми популярными по традиции стали имена София, Анна, а также Ева. Среди мальчиков — Михаил, Александр и Артем. Кроме того, в список популярных вошли имена Мария и Варвара, а также Матвей и Тимофей.

Ранее стало известно, что в роддоме в Татарстане родился мальчик, которого родители назвали Мир-Святомир-Владимир в честь российского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

    В России спасли девять месяцев работавшего за еду на ферме мужчину

    Установлена личность погибшего вместе с ветераном СВО в российском городе мужчины

    Приложение «Авито» пропало из App Store

    Загадочный череп в розовом полотенце нашли в поле

    Кишащую червями кисту удалили на шее ребенка в России

    Слухи о скорой заморозке вкладов в России объяснили

    Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

    Армия России прорвала оборону в Харьковской области

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости