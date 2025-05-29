Нейросеть сдала вступительный экзамен в Гнесинку

Нейросеть GigaChat от Сбера сдала вступительный экзамен в Гнесинку

Нейросеть GigaChat от Сбера сдала вступительный экзамен в один из ведущих российских музыкальных вузов — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Нейросеть выполнила испытания по образовательной программе «Музыковедение», они были аналогичны тем, что сдают реальные абитуриенты, сообщили в релизе для «Ленты.ру».

На экзамене нейросеть ответила на тестовые закрытые и открытые вопросы и продемонстрировала знания по истории зарубежной, отечественной и эстрадно-джазовой музыки, а также способность к анализу музыкального материала различных композиторов. Оценку давала экзаменационная комиссия академии.

Как отметил ректор Гнесинки Александр Рыжинский, сфера искусств не станет исключением для применения технологий ИИ, поэтому задача деятелей искусства — «не ждать с опаской, выместит ли интеллект искусственный интеллект творческий, а взять в помощь сильные стороны новых технологий и сделать их союзниками музыкальной науки».

«Успешная сдача экзамена GigaChat в Гнесинке — проект, который показал потенциал искусственного интеллекта не только в обработке данных, но и в глубоком понимании искусства. Для Звука это — возможность создавать более персонализированные музыкальные рекомендации, открывать новые грани в анализе музыкального контента и предлагать пользователям еще более уникальный опыт», — добавил директор по продукту музыкального сервиса Звук Артем Лебедев.

Отмечается, что ранее GigaChat успешно справился с ЕГЭ по обществознанию, сдал выпускной экзамен медицинского вуза, необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», и прошел аттестацию по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.