Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:08, 29 мая 2025Моя страна

Нейросети «Яндекса» в разы ускорили для врачей запуск клинических исследований

Нейросети «Яндекса» в разы ускорили для медиков запуск клинических исследований
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Production Perig / Shutterstock / Fotodom

Нейросети Яндекса помогли врачам в десятки раз ускорить запуск клинических исследований. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова внедрил решение на базе семейства моделей YandexGPT для обработки документов клинических исследований. Они включают протоколы, инструкции, научные обоснования и другие документы. Теперь первичная проверка данных занимает несколько минут вместо недель.

Решение автоматически анализирует сотни страниц документов, проверяет соответствие требованиям, находит ошибки и предлагает, как исправить неточности. Все это помогает медикам и фармкомпаниям быстрее готовить корректный пакет документов и согласовать проведение исследований. В результате пациенты раньше получают доступ к новым лекарствам, медицинским изделиям и методикам лечения.

Сейчас нейросети используют специалисты локального этического комитета (ЛЭК) при НМИЦ, чтобы проверить этичность каждого клинического исследования: соотношение риска и пользы и соблюдение прав участников исследования. ЛЭК рассматривает около 1000 обращений в год

В конечном итоге систему планируют применять в онкологических центрах стран BRICS и учреждениях, которые проводят
клинические исследования. Решение, разработанное Яндексом и Raft, также могут применять банки, страховые компании, государственные учреждения для обработки любых многостраничных документов.

Ранее в апреле сообщалось, что безопасность в российском городе обеспечат с помощью искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Родственники подорвавшего ветерана СВО смертника раскрыли правду о нем

    Россиянка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

    Китай запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыто отношение россиян к домоседам

    Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на ЧМ из-за белорусов

    Врач предупредила об опасности душа сразу после еды

    Экс-советник Януковича приезжал в Киев накануне гибели

    В Москве подвели итоги конкурса «Винная карта России»

    ВСУ ударили по приемному отделению российской больницы

    Раскрыты подробности о работе подорванного ветерана СВО в администрации Ставрополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости