Нейросети «Яндекса» в разы ускорили для врачей запуск клинических исследований

Нейросети «Яндекса» в разы ускорили для медиков запуск клинических исследований

Нейросети Яндекса помогли врачам в десятки раз ускорить запуск клинических исследований. Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова внедрил решение на базе семейства моделей YandexGPT для обработки документов клинических исследований. Они включают протоколы, инструкции, научные обоснования и другие документы. Теперь первичная проверка данных занимает несколько минут вместо недель.

Решение автоматически анализирует сотни страниц документов, проверяет соответствие требованиям, находит ошибки и предлагает, как исправить неточности. Все это помогает медикам и фармкомпаниям быстрее готовить корректный пакет документов и согласовать проведение исследований. В результате пациенты раньше получают доступ к новым лекарствам, медицинским изделиям и методикам лечения.

Сейчас нейросети используют специалисты локального этического комитета (ЛЭК) при НМИЦ, чтобы проверить этичность каждого клинического исследования: соотношение риска и пользы и соблюдение прав участников исследования. ЛЭК рассматривает около 1000 обращений в год

В конечном итоге систему планируют применять в онкологических центрах стран BRICS и учреждениях, которые проводят

клинические исследования. Решение, разработанное Яндексом и Raft, также могут применять банки, страховые компании, государственные учреждения для обработки любых многостраничных документов.

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