Реакция Путина на несвоевременный телефонный звонок попала на видео

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на телефонный звонок во время общения с многодетными семьями, главы которых награждены орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Кадров с мероприятия опубликованы на Rutube-канале Кремля.
Реакция российского лидера на несвоевременный звонок попала на видео. На выложенных кадрах видно, как Путин во время беседы слышит звук телефона, поворачивается к аппарату, снимает трубку и почти неслышно произносит в нее слово «потом».
После этого глава государства положил трубку.
Кроме того, на встрече с многодетными семьями Путин раскрыл секрет молодости.