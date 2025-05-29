Реакция Путина на несвоевременный телефонный звонок попала на видео

Президент Путин отказался отвечать на телефонный звонок во время мероприятия

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на телефонный звонок во время общения с многодетными семьями, главы которых награждены орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Кадров с мероприятия опубликованы на Rutube-канале Кремля.

Реакция российского лидера на несвоевременный звонок попала на видео. На выложенных кадрах видно, как Путин во время беседы слышит звук телефона, поворачивается к аппарату, снимает трубку и почти неслышно произносит в нее слово «потом».

После этого глава государства положил трубку.

Кроме того, на встрече с многодетными семьями Путин раскрыл секрет молодости.