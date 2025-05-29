Путин назвал движение секретом молодости

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет молодости на встрече с многодетными семьями. По его словам, он кроется в движении, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос матери-героини Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть, Путин несколько раз повторил одно слово — «движение».

«Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное», — обозначил глава государства.

По его словам, к этому уже прилагаются занятия спортом и режим дня. «Самое главное — это иметь какие-то внутренние, важные целевые установки и стремиться к достижению поставленных перед собой целей, к решению задач. И чем масштабнее они, тем лучше», — заключил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России «физически находится в прекрасной форме». Он также добавил, что «Путин является обладателем уникального мозга».