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13:42, 29 мая 2025Силовые структуры

Осужденный в России украинский агент назвал цель готовившегося подрыва

Осужденный украинский агент заявил, что готовил подрыв офицера ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Осужденный агент украинских спецслужб Олег Заболотний планировал взорвать высокопоставленного командира Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он заявил на видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ.

Мужчина рассказал, что прошел обучение по сбору и подрыву взрывных устройств в Харькове и в ноябре 2022 года был заброшен в Россию, где получил цель для подрыв. После этого Заболотнему передали компоненты, из которых он собрал взрывное устройство, добавив туда, по инструкции, большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий фактор.

«Бомбу я должен был взорвать в подъезде жилого дома офицера в момент его появления», — сказал Заболотний.

2-й Западный окружной военный суд приговорил Олега Заболотнего и Максима Волгу 19 и 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта. Осуществить план по подрыву российского военного они не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.

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