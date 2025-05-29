Осужденный в России украинский агент назвал цель готовившегося подрыва

Осужденный украинский агент заявил, что готовил подрыв офицера ВС РФ

Осужденный агент украинских спецслужб Олег Заболотний планировал взорвать высокопоставленного командира Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он заявил на видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ.

Мужчина рассказал, что прошел обучение по сбору и подрыву взрывных устройств в Харькове и в ноябре 2022 года был заброшен в Россию, где получил цель для подрыв. После этого Заболотнему передали компоненты, из которых он собрал взрывное устройство, добавив туда, по инструкции, большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий фактор.

«Бомбу я должен был взорвать в подъезде жилого дома офицера в момент его появления», — сказал Заболотний.

2-й Западный окружной военный суд приговорил Олега Заболотнего и Максима Волгу 19 и 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта. Осуществить план по подрыву российского военного они не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.