Осужденный в России украинский агент назвал цель готовившегося подрыва

Осужденный агент украинских спецслужб Олег Заболотний планировал взорвать высокопоставленного командира Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он заявил на видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ.
Мужчина рассказал, что прошел обучение по сбору и подрыву взрывных устройств в Харькове и в ноябре 2022 года был заброшен в Россию, где получил цель для подрыв. После этого Заболотнему передали компоненты, из которых он собрал взрывное устройство, добавив туда, по инструкции, большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий фактор.
«Бомбу я должен был взорвать в подъезде жилого дома офицера в момент его появления», — сказал Заболотний.
2-й Западный окружной военный суд приговорил Олега Заболотнего и Максима Волгу 19 и 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта. Осуществить план по подрыву российского военного они не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.