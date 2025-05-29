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12:30, 29 мая 2025Силовые структуры

Российский военный суд вынес приговор агентам спецслужб Украины

ФСБ: Военный суд приговорил к 19 и 25 годам двух агентов спецслужб Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 19 и 25 годам лишения свободы двух агентов спецслужб Украины за шпионаж и подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Гражданин Украины Олег Заболотний в 2022 году в Харьковской области прошел курс диверсионно-разведывательной подготовки. Куратор из Главного управления разведки Минобороны Украины отправил его в Россию. В мае 2023 года Заболотний собирал и передавал Киеву информацию о военных объектах и военнослужащих аэродрома Балтимор в Воронеже.

Россиянин Максим Волга начал сотрудничать со спецслужбами Украины в январе 2023 года. Он изъял из тайника в Смоленской области и привез в Воронеж Заболотниму огнестрельное оружие с боеприпасами, десять килограммов взрывчатки и электродетонаторы. Однако мужчину задержали. Выяснилось, что Заболотний планировал подорвать высокопоставленного российского военнослужащего. Он не смог осуществить план, так как его также задержали сотрудники ФСБ.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, планировавшего взрыв колонны на параде Победы.

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