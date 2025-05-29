Поклонская вспомнила о просьбе отдать ее Жириновскому

Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила, что ее просили отдать Жириновскому

Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в годы ее политической карьеры в Госдуме просили отдать сооснователю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом она вспомнила в интервью «Студии Аврора», видео беседы опубликовано на YouTube-канале проекта.

По словам Поклонской, прошедшей в ГД по списку «Единой России», но не состоявшей в партии, с такой просьбой к председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину обратился сам бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме. Из слов Поклонской следует, что Жириновский предложил зачислить ее в свою партию.

«Жириновский как-то говорит (...): Вячеслав Викторович, давайте меняться? Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен, если там что-то не то. Это было в форме шутки, но в каждой шутке есть доля шутки», — заявила она.

Ранее в России вспомнили предсказание Владимира Жириновского о геях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в космосе и «обслуживающих» космонавтов женщинах с «бешенством матки», которых политик назвал «сексессами».