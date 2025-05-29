Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

Daily Star: Пробуждение супервулкана в Италии погрузит планету в хаос

В Италии может проснуться супервулкан Кампи-Флегрей, извержение которого «погрузит планету в хаос». Об этом пишет Daily Star со ссылкой на исследование ученых.

Эксперты зафиксировали рост сейсмической активности в районе супервулкана. За последние полгода там произошло более трех тысяч землетрясений, а в мае 2025-го — рекордно мощный за последние 40 лет толчок магнитудой 4,4. Отмечается увеличение выбросов газа из недр Земли, что часто свидетельствует о движение магмы к поверхности.

Кампи-Флегрей представляет собой большую кальдеру, появившуюся в результате древних извержений. В последний раз вулкан извергался в 1539 году. По словам ученых, если его активность возобновится, вулканический пепел может покрыть большую часть Европы, привести к отмене авиарейсов и нарушению воздушного сообщения. Кроме того, пепел способен заблокировать солнечный свет, из-за чего возможны климатические катаклизмы.

Эксперты подчеркивают, что извержения вулкана можно избежать. Однако ситуация требует внимания и продолжения исследований.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался вулкан Ключевская сопка. За сутки в этом районе произошло более 130 землетрясений.