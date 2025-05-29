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20:23, 29 мая 2025Экономика

Подмосковный город остался без света

Подмосковный Королев остался без света
Александра Качан (Редактор)

Фото: cad_wizard / Shutterstock / Fotodom

Жители подмосковного Королева остались без света почти на час, также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением и мобильным интернетом. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Отключение электричества произошло в 17:50, устранить проблему удалось в 18:45. Света не было в микрорайоне Новые Подлипки, на проспекте Королева, на проспекте Космонавтов, улице Мичурина, улице Комсомольской и в Болшево. В связи с этим был эвакуирован торговый центр «Гелиос».

Точная причина проблем с электричеством неизвестна. Местные жители предполагают, что отключение связано с аварией на подстанции.

Ранее в Краснодаре жители 22 улиц остались без электричества из-за аварии.

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