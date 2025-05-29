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15:13, 29 мая 2025Экономика

Подорожание жилья на курортах Краснодарского края оценили

Среди курортов Черного моря новостройки сильнее всего подорожали в Геленджике
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Среди курортов черноморского побережья в Краснодарском крае стоимость недвижимости в новостройках за год сильнее всего выросла в Геленджике и Анапе. Подорожание жилья оценили эксперты компании «Мир квартир», пишет РИА Новости.

По информации специалистов, по сравнению с прошлым годом жилье на первичном рынке прибавило в цене практически 15 процентов, до 298 тысяч рублей за квадратный метр. В Анапе положительная динамика составила 12 процентов — «квадрат» в новых квартирах там подорожал до 260,9 тысячи рублей. В Сочи стоимость жилья выросла на пять процентов, в Новороссийске — на три процента, а в Туапсе цены практически не изменились.

Что касается вторичного рынка, лидером по подорожанию квартир также оказался Геленджик — за год плюс девять процентов, до 247 тысяч рублей за квадратный метр. В Сочи «вторичка» прибавила в цене четыре процента, в Туапсе и Анапе — пять процентов, а в Новороссийске — почти семь процентов. В среднем по побережью Черного моря стоимость «первички» увеличилась на семь процентов, до 270 тысяч рублей за квадратный метр, а готовых квартир — на шесть процентов, до 208,3 тысячи рублей.

«Таким образом, новостройки на побережье на 30 процентов дороже "вторички". В Сочи стоимость обычных, неэлитных квартир уже не увеличивается. Как и в предыдущие годы, по росту цен лидируют Геленджик и Анапа», — отметил генеральный директор компании Павел Луценко. Он добавил, что даже разлив мазута в Черном море не стал помехой для повышения стоимости жилья.

Накануне Центробанк увидел риск появления пузыря на российском рынке недвижимости.

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