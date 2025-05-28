На рынке жилья в России увидели риск появления пузыря

ЦБ: Риски появления пузыря на первичном рынке жилья в России выросли

В первом квартале 2025 года риски появления пузыря на первичном рынке жилья в России вновь выросли. Такую опасность увидели аналитики Банка России (ЦБ) в «Обзоре финансовой стабильности» за четвертый квартал 2024-го и первый квартал 2025 года.

В ЦБ пояснили, что индикатор пузыря на рынке недвижимости — один из подходов для количественной оценки перегрева цен на жилье в стране. Он учитывает не только отклонение реальных цен на квартиры от долгосрочного тренда, но и ряд других факторов.

«В первом квартале 2025 года в связи с опережающим ростом цен на недвижимость относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры риск возникновения пузыря на первичном рынке недвижимости вновь вырос, и в апреле 2025 года индекс достиг значения в 1,6 пункта», — говорится в документе. Это максимальное значение с 2016 года. При этом на вторичном рынке риска возникновения пузыря нет, уточнили аналитики ЦБ.

Ранее в ЦБ заявили, что доступность покупки жилья в ипотеку для россиян снизилась. Главным фактором стал опережающий рост цен — недвижимость дорожает быстрее, чем растут доходы населения.