Показана работа российского снайпера в зоне СВО

Появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером

В сети появилось видео уничтожения российским снайпером бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Степной ветер».

На ролике видно, как военнослужащий разговаривает по телефону, встав в окопе в полный рост. Через несколько секунд происходит выстрел, и он падает на землю.

Ранее боец 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России с позывным Серый рассказал о ликвидирации женщины-снайпера в составе группы иностранных наемников ВСУ в ходе боев за Дзержинск (украинское название города — Торецк). По его словам, отряд из более чем семи наемников, включая двух пулеметчиков и снайпера, расположился в пятиэтажном здании и пытался блокировать наступление российских военных. Штурмовики ВС России приняли решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин.