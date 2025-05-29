Полчища жуков атаковали российский регион и попали на видео

Атаковавшие Омскую область жуки поставили под угрозу сельское хозяйство региона

Полчища жуков атаковали Омскую область и поставили под угрозу сельское хозяйство в регионе. Видео с очагами вредителей опубликовал Telegram-канал Mash.

Поля региона заполонили рапсовые листоеды — эти насекомые способны погубить урожай. На видео попали сотни таких жуков. Пока что они питаются сорняками, но когда взойдут пшеница и ячмень — переключатся на них.

Источники Mash в Россельхозцентре пояснили, что листоеды активизировались на фоне раннего тепла весной и невспаханных полей. При этом подобные нашествия случаются примерно раз в 3-4 года. Сейчас специалисты обрабатывают поля от вредителей, чтобы защитить посевы. Для людей и животных такие жуки не опасны, уточнили эксперты.

Ранее жители дома на северо-востоке Москвы пожаловались на нашествие тараканов. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть, как десятки насекомых ползают в дверном проеме в подъезде.