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14:44, 29 мая 2025Россия

Стало известно о посланиях на русском языке от раненных под Курском бойцов из КНДР

Боец ВС РФ с позывным Матрос показал послания раненных под Курском бойцов КНДР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участвовавшие в боях за освобождение части Курской области от оккупации бойцы из Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) оставили послания на русском языке в одном из российских госпиталей. Об этом стало известно из публикации бойца Вооруженных сил России в отставке с позывным Матрос в Telegram.

Бывший военный показал снимки, на которых запечатлены плакаты и открытки, нарисованные, предположительно, раненными под Курском северокорейскими военными. На одном из самодельных плакатов изображены флаги России и КНДР, под которыми изображены корейские иероглифы и их русский перевод.

Праведность из плоти и крови! Я хотел бы педать привет всем врачам, медсестрам и товаришлм отделемия, которые дарят нам свою безгронитнчю преданность и чувство любящея матера (орфография сохранена)

текст открытки северокорейского бойца

На другой открытке написано: «Мы вспомним вашу родную любовь из поколения в поколение».

Авторы открыток благодарят за помощь врачей, благодаря которым они выздоровели и вернулись в строй. Некоторые из рисунков подписаны именем Саша — русским именем, предположительно данным медсестрами соверокорейскому солдату ради удобства общения.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов за участие в боях под Курском. Он отметил, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

Вот это да!
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