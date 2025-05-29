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17:18, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на договоренность Зеленского и Мерца фразой «Taurus уже на Украине»

Сенатор Джабаров предположил, что ракеты Taurus уже поставлены на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что ракеты Taurus уже поставлены Киеву. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал договоренность президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не обсуждать публично передачу оружия.

«Понятно, что они специально сделали такие заявления, потому что, я предполагаю, ракеты уже частично поставлены и находятся на Украине. Либо их там переделывают, как они говорили, название меняют, краску, место изготовления, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность», — высказался Джабаров.

Я думаю, что если эти ракеты будут поставлены и будут использованы против нас, то у России все основания ответить не только Украине, но и Германии. Потому что такие вещи оставлять безответно нельзя

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский сообщил, что договорился с Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву. Украинский лидер отметил, что во время встречи тет-а-тет они с немецким канцлером пришли к соглашению публично не обсуждать некоторые темы. Так, он рассказал, что Киев и Берлин говорили о передаче ракет, но подробностей он раскрыть не может.

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