В России отреагировали на договоренность Зеленского и Мерца фразой «Taurus уже на Украине»

Сенатор Джабаров предположил, что ракеты Taurus уже поставлены на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что ракеты Taurus уже поставлены Киеву. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал договоренность президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не обсуждать публично передачу оружия.

«Понятно, что они специально сделали такие заявления, потому что, я предполагаю, ракеты уже частично поставлены и находятся на Украине. Либо их там переделывают, как они говорили, название меняют, краску, место изготовления, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность», — высказался Джабаров.

Я думаю, что если эти ракеты будут поставлены и будут использованы против нас, то у России все основания ответить не только Украине, но и Германии. Потому что такие вещи оставлять безответно нельзя Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский сообщил, что договорился с Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву. Украинский лидер отметил, что во время встречи тет-а-тет они с немецким канцлером пришли к соглашению публично не обсуждать некоторые темы. Так, он рассказал, что Киев и Берлин говорили о передаче ракет, но подробностей он раскрыть не может.

