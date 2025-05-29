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15:29, 29 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о связанном с Taurus обещании Мерцу

Зеленский и Мерц договорились не обсуждать публично поставки ракет Taurus
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорились не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву. Об этом рассказал украинский лидер, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что во время встречи тет-а-тет они с немецким канцлером договорились публично не обсуждать некоторые темы. При этом, по словам политика, поднимался вопрос о передаче Украине ракет Taurus.

«Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово», — сказал он.

Ранее Фридрих Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальность ударов поставляемым на Украину оружием по территории России. Он также назвал возможной передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

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