Появилось одно из последних фото с погибшим при взрыве в Ставрополе ветераном СВО

Глава Осетии Меняйло опубликовал одно из последних фото погибшего Гурциева

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опубликовал одно из последних фото с погибшим при взрыве в Ставрополе ветераном специальной военной операции (СВО) Зауром Гурциевым. Снимок появился в Telegram-канале российского губернатора.

Меняйло выразил соболезнования родственникам участника программы «Время героев». Он также напомнил, что в сентябре прошлого года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя.

«Молодой, сильный, упорный. И тут — такие тяжелые новости...» — написал в посте Меняйло.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров до этого рассказал, что ветеран спецоперации погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе.

Очевидцы поделились, что неизвестный мужчина взорвал гранату, был слышен громкий хлопок. Владимиров подчеркнул, что правоохранители сейчас рассматривают все версии случившегося. Он допустил, что к гибели Гурциева могут быть причастны украинские спецслужбы.