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09:57, 29 мая 2025Россия

Появилось одно из последних фото с погибшим при взрыве в Ставрополе ветераном СВО

Глава Осетии Меняйло опубликовал одно из последних фото погибшего Гурциева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опубликовал одно из последних фото с погибшим при взрыве в Ставрополе ветераном специальной военной операции (СВО) Зауром Гурциевым. Снимок появился в Telegram-канале российского губернатора.

Меняйло выразил соболезнования родственникам участника программы «Время героев». Он также напомнил, что в сентябре прошлого года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя.

«Молодой, сильный, упорный. И тут — такие тяжелые новости...» — написал в посте Меняйло.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров до этого рассказал, что ветеран спецоперации погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе.

Очевидцы поделились, что неизвестный мужчина взорвал гранату, был слышен громкий хлопок. Владимиров подчеркнул, что правоохранители сейчас рассматривают все версии случившегося. Он допустил, что к гибели Гурциева могут быть причастны украинские спецслужбы.

Вот это да!
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