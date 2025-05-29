«Президент с бензопилой» разрешил продажу паспортов

Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции

Глава Аргентины Хавьер Милей, которого называют «президент с бензопилой» за позирование в ходе предвыборной кампании с этим предметом как символом обещания урезать госрасходы и справиться с инфляцией, подписал указ, фактически вводящий практику продажи паспортов страны состоятельным иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одобренным изменениям закона, теперь получить аргентинское гражданство можно будет вне зависимости от срока проживания за значительные инвестиции, сумма которых официально не называется.

Решать, какие вложения будут считаться значительными, предстоит министерству экономики страны. Для этого в рамках ведомства будет создано специальное агентство, в задачи которого войдет рассмотрение инвестпрограмм, подходящих для получения гражданства. По данным местных СМИ, речь идет о проектах от 500 тысяч долларов.

Подписанный указ меняет саму процедуру получения гражданства. Раньше вопросом занимались аргентинские суды, теперь заявки будет рассматривать миграционное управление. В документе также уточняется, что получение гражданства на основании оседлости после двух лет проживания в Аргентине возможно только при наличии на протяжении всего этого срока одобренного вида на жительства и при отсутствии выездов из страны.

Известный своим экстравагантным поведением Милей пришел к власти в крайне непростое для страны время, когда она выбилась в мировые лидеры по темпам роста цен. Вступая в должность, он предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое.

Сам демонстрировавший стиль на грани циркового глава государства, который обещал поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Уже год спустя после избрания Милей заявил, что экономика прошла сложные времена и начала расти. Аналитики сходятся на том, что годовая инфляция в 2025 году составит около 27 процентов, что существенно ниже прошлогодних 118 процентов.