Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:41, 29 мая 2025Экономика

«Президент с бензопилой» разрешил продажу паспортов

Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции
Дмитрий Воронин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Глава Аргентины Хавьер Милей, которого называют «президент с бензопилой» за позирование в ходе предвыборной кампании с этим предметом как символом обещания урезать госрасходы и справиться с инфляцией, подписал указ, фактически вводящий практику продажи паспортов страны состоятельным иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одобренным изменениям закона, теперь получить аргентинское гражданство можно будет вне зависимости от срока проживания за значительные инвестиции, сумма которых официально не называется.

Решать, какие вложения будут считаться значительными, предстоит министерству экономики страны. Для этого в рамках ведомства будет создано специальное агентство, в задачи которого войдет рассмотрение инвестпрограмм, подходящих для получения гражданства. По данным местных СМИ, речь идет о проектах от 500 тысяч долларов.

Подписанный указ меняет саму процедуру получения гражданства. Раньше вопросом занимались аргентинские суды, теперь заявки будет рассматривать миграционное управление. В документе также уточняется, что получение гражданства на основании оседлости после двух лет проживания в Аргентине возможно только при наличии на протяжении всего этого срока одобренного вида на жительства и при отсутствии выездов из страны.

Материалы по теме:
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024
Безработица, рост цен и голод: как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
Безработица, рост цен и голод:как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
18 ноября 2024

Известный своим экстравагантным поведением Милей пришел к власти в крайне непростое для страны время, когда она выбилась в мировые лидеры по темпам роста цен. Вступая в должность, он предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое.

Сам демонстрировавший стиль на грани циркового глава государства, который обещал поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Уже год спустя после избрания Милей заявил, что экономика прошла сложные времена и начала расти. Аналитики сходятся на том, что годовая инфляция в 2025 году составит около 27 процентов, что существенно ниже прошлогодних 118 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    «Вместо квартиры — авокадо-тост». Молодежь транжирит деньги, отказывается копить и жить по прежним законам. Что ими движет?

    Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

    Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

    Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

    Заключенные проделали дыру в стене самой жуткой тюрьмы США и сбежали. Как им это удалось?

    Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

    Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости