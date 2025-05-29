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19:09, 29 мая 2025Из жизни

Принцев Гарри и Уильяма оставили без наследства

Барон Феллоуз не оставил в наследство принцам Гарри и Уильяму ни копейки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jeff Spicer / Pool / Reuters

В Великобритании обнародовали завещание барона Роберта Феллоуза, который приходился дядей принцам Уильяму и Гарри. Об этом сообщает издание Hello.

Большую часть наследства, оцениваемую в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (160 миллионов рублей) получила жена Феллоуза. В завещании барон просит, чтобы наследники продолжали поддерживать и других родственников.

Согласно завещанию, различные суммы будут пожертвованы разным благотворительным организациям, а также местной церкви, хоспису и Итонскому колледжу. Гарри и Уильяму Феллоуз не оставил ни копейки.

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Барон Роберт Феллоуз был женат на старшей сестре принцессы Дианы — матери принцев — леди Джейн Спенсер. Кроме того, с 1990 по 1999 год он занимал должность личного секретаря Елизаветы II.

В 2024 году сообщалось, что Гарри и Уильям впервые за год встретились на поминальной службе по Феллоузу. Они не сказали друг другу ни слова.

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