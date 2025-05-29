Путин назвал один регион России особым местом на Земле

Путин: Крым — уникальное место на Земле, его воздух улучшает здоровье

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым — одно из самых уникальных мест на Земле и особенно ценен своим климатом и морским воздухом. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, передает РИА Новости.

По словам главы государства, полуостров отличается не только красотой природы, но и особой атмосферой, благоприятной для здоровья. Путин отметил, что морской воздух в Крыму циркулирует по территории, проходя через зеленые насаждения, затем сталкивается с горными склонами и возвращается обратно, что усиливает его лечебный эффект.

«Испокон веков люди ездили туда на оздоровление, особенно те, у кого проблемы с легкими», — напомнил президент.

Он подчеркнул, что особенно полезен южный берег Крыма, где природа создала уникальные условия для восстановления здоровья.

Ранее 93-летняя тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с президентом России Владимиром Путиным фразой «трогает до мурашек».