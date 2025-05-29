Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:28, 29 мая 2025Моя страна

Путин назвал один регион России особым местом на Земле

Путин: Крым — уникальное место на Земле, его воздух улучшает здоровье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым — одно из самых уникальных мест на Земле и особенно ценен своим климатом и морским воздухом. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, передает РИА Новости.

По словам главы государства, полуостров отличается не только красотой природы, но и особой атмосферой, благоприятной для здоровья. Путин отметил, что морской воздух в Крыму циркулирует по территории, проходя через зеленые насаждения, затем сталкивается с горными склонами и возвращается обратно, что усиливает его лечебный эффект.

«Испокон веков люди ездили туда на оздоровление, особенно те, у кого проблемы с легкими», — напомнил президент.

Он подчеркнул, что особенно полезен южный берег Крыма, где природа создала уникальные условия для восстановления здоровья.

Ранее 93-летняя тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с президентом России Владимиром Путиным фразой «трогает до мурашек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    «Вместо квартиры — авокадо-тост». Молодежь транжирит деньги, отказывается копить и жить по прежним законам. Что ими движет?

    Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

    Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

    Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

    Заключенные проделали дыру в стене самой жуткой тюрьмы США и сбежали. Как им это удалось?

    Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

    Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости