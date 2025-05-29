Путин пообещал стабилизировать ситуацию в одном российском регионе

Президент Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

Президент России Владимир Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление глава государства сделал во время встречи с отмеченными госнаградами многодетными семьями.

«Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше», — сказал он, обратившись к одной из семей из Запорожской области.

Во время этой же встречи президент Путин раскрыл секрет молодости. Отвечая на вопрос матери-героини Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть, Путин несколько раз повторил одно слово — «движение».