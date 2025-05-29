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16:48, 29 мая 2025Россия

Путин порассуждал о семейных ценностях

Президент Путин: Семейные ценности для России непреложны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Семейные ценности для России непреложны, кто бы не пытался их оспорить. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал о семейных ценностях во время встречи с многодетными семьями.

«Подлинные семейные ценности для нас, для России, ее граждан остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить», — сказал он.

Владимир Путин называл многодетные семьи опорой страны. Он отмечал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».

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