Путин оценил роль многодетных семей. Какие изменения были утверждены в первый день Года семьи в России?

Президент Путин в ходе форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в России

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Церемония состоялась на Международной выставке-форуме «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые».

«Я приветствую вас на всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника», — поприветствовал Владимир Путин участников форума.

Как отметил глава государства, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

Путин оценил роль многодетных семей

Путин назвал многодетные семьи опорой страны. Он указал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».

Российский лидер также сравнил страну с «семьей семей». «Я скажу больше: Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию», — отметил глава государства.

У нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными Владимир Путин президент России

Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, уверен президент. «Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», — подчеркнул Владимир Путин.

В России утвердили статус многодетной семьи

10 января президент заявил, что рад установлению в России моды на многодетность. Он указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей. Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи, и 23 января он уже подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в стране — это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Ее статус устанавливается бессрочно.

Таким семьям будут предоставляться меры социальной поддержки до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, или 23 года, если он учится по очной форме. Им гарантированы государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсии по старости женщинам, воспитывающим трех и более детей.

Помимо этого, российское государство обязуется предоставить родителям профессиональное обучение и дополнительное образование, чтобы те могли работать, а также право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных мероприятий по всей стране.

Кроме того, многодетные семьи смогут рассчитывать на бесплатные лекарства по рецептам для детей до шести лет, школьники из таких семей — на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро), бесплатное питание в школах и колледжах и школьную форму (в том числе спортивную). В детские сады детей обязуются принимать без очереди. Семьи смогут получить льготы на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты.

Также у многодетных семей останется субсидия в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Субсидия может быть израсходована на погашение основной части кредита или процентов по нему.