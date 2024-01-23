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16:29, 23 января 2024Россия

В России перечислили изменения для многодетных семей после закрепления статуса

Депутат Останина: закрепление статуса многодетных делает его единым по всей РФ
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи и парки отдыха независимо от места проживания после закрепления статуса в России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«В том указе, который был принят в 1992 году, право устанавливать статус было делегировано регионам. Сейчас же вводится единый статус на всей территории Российской Федерации, реестр многодетных семей и единое удостоверение. Куда бы ни приехали многодетные родители или дети из многодетных семей, они имеют право на получение пяти видов льгот, которые обозначены в первых пунктах указа президента», — перечислила изменения депутат.

При этом парламентарий отметила, что решение о возможности улучшения жилищных условий и выделении земельных участков многодетным семьям остается за регионами.

Речь идет о том, что это все носит рекомендательный характер, то есть регионам рекомендуется, а там уже решение будет приниматься по политической воле губернатора и по толщине регионального кошелька

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Я для себя вижу этот указ как необходимость ускорить принятие тех законопроектов, которые могли бы сегодня улучшить положение многодетных семей. Реестр и удостоверение — это очень хорошо. Но я думаю, что критерий в один прожиточный минимум необходимо исключить из выплаты единого пособия многодетным семьям. Потому что сегодня многодетные семьи лишаются этого единого пособия, если доход на одного члена семьи на два рубля больше установленного», — поделилась планами Останина.

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23 января президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в стране — это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Ее статус устанавливается бессрочно. Документ подписан с учетом «важной роли семьи в развитии государства и общества», отмечено в нем.

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      Алена Шевченко
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