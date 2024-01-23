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22:43, 23 января 2024Россия

Путин счел многодетные семьи опорой России

Президент Путин назвал многодетные семьи опорой России

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые», он указал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».

23 января Путин дал старт в России Году семьи. Как отметил глава государства, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

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      Марина Совина
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