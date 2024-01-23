Путин счел многодетные семьи опорой России
Президент Путин назвал многодетные семьи опорой России
Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые», он указал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».
23 января Путин дал старт в России Году семьи. Как отметил глава государства, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.