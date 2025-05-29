Путин преподнес подарок на юбилей матери десяти детей

Путин подарил на юбилей матери десяти детей отпуск на Красной Поляне

Президент России Владимир Путин преподнес подарок на юбилей жительницы Екатеринбурга. Соответствующая трансляция онлайн-встречи с многодетными семьями ведется на Rutube-канале Кремля.

В ходе мероприятия глава государства удостоил мать десяти детей Евгению Родионовну почетным званием «Мать-героиня». Кроме того, он поздравил ее с 50-летием и поинтересовался, где вся семья хотела бы отдохнуть. Женщина ответила, что на протяжении 13 лет они проводят отпуск у озера, но в этот раз хотели бы отправиться на Красную Поляну.

Путин принял во внимание желание россиянки. «Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей», — заявил он.

Ранее тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с Путиным фразой «трогает до мурашек». По ее словам, заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» прошло очень душевно.