Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:58, 29 мая 2025Моя страна

Путин преподнес подарок на юбилей матери десяти детей

Путин подарил на юбилей матери десяти детей отпуск на Красной Поляне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин преподнес подарок на юбилей жительницы Екатеринбурга. Соответствующая трансляция онлайн-встречи с многодетными семьями ведется на Rutube-канале Кремля.

В ходе мероприятия глава государства удостоил мать десяти детей Евгению Родионовну почетным званием «Мать-героиня». Кроме того, он поздравил ее с 50-летием и поинтересовался, где вся семья хотела бы отдохнуть. Женщина ответила, что на протяжении 13 лет они проводят отпуск у озера, но в этот раз хотели бы отправиться на Красную Поляну.

Путин принял во внимание желание россиянки. «Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей», — заявил он.

Ранее тревел-блогерша Евгения Семенова, проживающая в городе Арамиль в Свердловской области, описала встречу с Путиным фразой «трогает до мурашек». По ее словам, заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» прошло очень душевно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Москвичам предложили бесплатно забрать животных из парка

    Стало известно о пленении военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

    Космонавты отказались считать космос местом для прогулок

    Путин пообещал отменить ограничение по включению в стаж отпусков по уходу за детьми

    Восьмилетний мальчик выпал с балкона отеля на Ибице и оказался в реанимации с отеком мозга

    Стало известно последствие взятия Строевки российскими войсками

    Жена тряпичной куклы рассказала о кризисе в отношениях с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости