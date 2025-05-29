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20:46, 29 мая 2025Бывший СССР

Путин встретился с Назарбаевым

Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Назарбаева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который находится в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Казахстане была госпитализирована жена экс-президента страны Сара Назарбаева. Отмечалось, что супруга политика находится в Алматы, в госпитале медицинского центра управления делами президента республики Казахстан, также известном как «Совминка».

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