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15:15, 5 мая 2025Бывший СССР

В Казахстане госпитализировали жену Назарбаева

В Казахстане госпитализировали жену экс-президента Назарбаева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В Казахстане госпитализировали жену экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Сару. Об этом сообщил Orda.kz.

По данным источников портала, бывшая первая леди республики находится в Алматы, в госпитале медицинского центра управления делами президента РК, также известном как «Совминка». Они не уточнили, чем именно больна Сара Назарбаева, но сообщили, что рядом с ней находятся близкие родственники.

Информацию о болезни супруги бывшего президента в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов. «Мне пишут. Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он.

Ранее в Казахстане приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества бывшую невестку Назарбаева. Суд признал Бывшую супругу племянника экс-президента виновной в незаконном лишении свободы, вымогательстве и самоуправстве.

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