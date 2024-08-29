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14:49, 29 августа 2024Бывший СССР

Бывшей невестке Назарбаева вынесли приговор

Экс-невестку Назарбаева Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам заключения

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшую супругу племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает Orda.kz.

Экс-невестку Назарбаева признали виновной по статьям «Незаконное лишение свободы», «Вымогательство» и «Самоуправство». Кроме того, приговор вынесли ее водителю Мади Батыршаеву. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Батыршаева признали виновным по статье «Незаконное лишение свободы».

Помимо этого, суд постановил взыскать с Сатыбалды материальный ущерб на сумму 2,6 миллиарда тенге и 10 миллионов тенге в качестве морального вреда. Батыршаев также должен выплатить потерпевшему два миллиона тенге морального вреда.

В сентябре 2022 года бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека. Ее задержали по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с экс-супругом. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в марте 2022 года.

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      Кристина Есикова
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