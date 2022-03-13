В Казахстане задержали племянника Назарбаева

В Казахстане помещен в изолятор племянник Назарбаева Сатыбалдыулы по подозрению в хищении

В Казахстане задержан племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Сатыбалдыулы помещен в изолятор по подозрению в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, проверяется его причастность к преступлениям, подрывающим безопасность государства.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в массовые беспорядки, на подавление которых была брошена армия. По официальным данным, погибли 225 человек.

Назарбаев потерял ряд своих постов. В отставку также были отправлены несколько его родственников.