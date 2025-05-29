Пылающую квартиру в Москве сняли на видео из соседнего окна

Пылающую квартиру на юге Москвы удалось снять на видео из соседнего окна. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ЧП произошло в доме в Гурьевском проезде. На кадрах виден полыхающий балкон на одном из верхних этажей. По предварительным данным, огонь мог перекинуться на 10-й и 11-й этажи.
Причины возгорания неизвестны, информации о пострадавших на данный момент нет. Спасателям уже удалось локализовать горение.
В этот же день мощный пожар в пятиэтажном жилом доме в Уктусе в Екатеринбурге попал на видео. На представленном ролике видно, как огромный столб черного дыма поднимается в небо.