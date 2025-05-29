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18:44, 29 мая 2025Россия

Пылающую квартиру в Москве сняли на видео из соседнего окна

Горящую квартиру на юге Москвы сняли на видео из соседнего окна
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Пылающую квартиру на юге Москвы удалось снять на видео из соседнего окна. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло в доме в Гурьевском проезде. На кадрах виден полыхающий балкон на одном из верхних этажей. По предварительным данным, огонь мог перекинуться на 10-й и 11-й этажи.

Причины возгорания неизвестны, информации о пострадавших на данный момент нет. Спасателям уже удалось локализовать горение.

В этот же день мощный пожар в пятиэтажном жилом доме в Уктусе в Екатеринбурге попал на видео. На представленном ролике видно, как огромный столб черного дыма поднимается в небо.

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