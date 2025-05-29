Мощный пожар в российской пятиэтажке попал на видео

Мощный пожар в пятиэтажном доме на Уктусе в Екатеринбурге попал на видео

Мощный пожар в пятиэтажном жилом доме на Уктусе в Екатеринбурге попал на видео. Соответствующие кадры распространил портал E1.ru.

На представленном ролике видно, как огромный столб черного дыма поднимается в небо.

В свердловском управлении МЧС России уточнили, что получили сообщение о пожаре в 12:40 и сразу отправились к месту происшествия.

Предположительно, загорелась крыша здания. Площадь пожара уточняется. На месте начали работу 15 специалистов и шесть единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о пожаре в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Тогда жертвами происшествия стали два человека, в больницу попали пятеро жильцов, в том числе дети.