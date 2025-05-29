Раскрыта частота путешествий россиян в течение года

«Туту»: 55 процентов россиян путешествуют два или менее раз в год

Большинство россиян путешествуют два или менее раз в год — в этом признались 81 процент соотечественников. Такие данные о частоте поездок в течение года раскрывает сервис «Туту», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Также специалистам стало известно, что самым популярным видом транспорта остаются самолеты — их предпочитают 42 процента туристов. Кроме того, удалось выяснить, что 55 процентов респондентов планируют поездки заранее и лишь 19 процентов выбирают досуг спонтанно.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.