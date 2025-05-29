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12:53, 29 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправе над матерью погибшего бойца СВО

В ЛНР мужчина убил мать погибшего бойца СВО ради похищения денег
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) местный житель расправился с матерью погибшего бойца спецоперации (СВО) ради похищения денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2024 году жительница Антрацита получила выплаты в связи с гибелью сына, принимавшего участие в СВО. На эти деньги она купила машину и попросила соседа обучить ее вождению. Во время занятий женщина рассказала о своей трагедии и о выплатах. В какой-то момент сосед попросил у нее деньги в долг, потому что тоже захотел купить автомобиль.

Женщина отказалась, тогда злоумышленник жестоко с ней расправился и привлек товарища, который за 500 тысяч рублей помог сокрыть преступление, — вместе они сбросили ее в карьер. После преступления «учитель по вождению» похитил более 1,6 миллиона рублей, мобильный телефон и личные документы женщины.

Сейчас он находится под стражей. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО.

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