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17:02, 29 мая 2025Россия

Рособрнадзор отреагировал на инцидент с раздеванием школьников и угрозами перед ЕГЭ

Рособрнадзор: При проведении ЕГЭ досмотр и обыск школьников не допускаются
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рособрнадзор отреагировал на инцидент с раздеванием школьников и угрозами перед проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В ведомстве заявили, что досмотр и обыск школьников не допускаются, пишут «Известия».

В надзорном ведомстве разъяснили действия при срабатывании металлодетектора перед экзаменом. В этом случае необходимо озвучить участнику экзамена зону срабатывания, отвести его в сторону от общего потока входящих в здание и разъяснить, что запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Как пояснили в Рособрнадзоре, школьнику до экзамена должны объяснить, что в случае, если запрещенный предмет найдут во время тестирования, то его удалят с ЕГЭ без права пересдачи в резервные дни, поэтому телефон или шпаргалки следует оставить в помещении для хранения личных вещей или передать сопровождающему.

Школьникам также рассказали, что если стресс, возникший, например, при проходе на экзамен, стал причиной его неудовлетворительного результата, есть возможность его пересдать, подав апелляцию.

Ранее в Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед сдачей. Одна из старшеклассниц заявила, что датчик сработал на ее бюстгальтер — девушку отвели в отдельный кабинет, где она показала отсутствие шпаргалок в белье. У другого школьника детектор сработал в районе паха, ему пришлось снять брюки.

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