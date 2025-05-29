Россиянам назвали сроки снижения цен на ягоды и фрукты

Ассоциация садоводов: Ягоды и фрукты подешевеют в России в конце июня

В конце июня в России произойдет снижение цен на ягоды и фрукты. Это пообещал президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. Его процитировали «Известия».

По его словам, основная ягода пойдет в конце первого летнего месяца. К середине июля будет пик.

«Поэтому ждите, что цены снизятся, когда пойдет массовый сбор ягоды в центральной зоне», — заявил Муханин.

Он уточнил, что в России иногда наблюдается дефицит этих продуктов, которым торговые сети могут воспользоваться в собственных интересах. Однако тот дефицит, который имеет место с мая по июль, носит искусственный характер, поскольку производители и продавцы фруктов нередко оказываются одними и теми же участниками рынка.

Опросы показывают, что только 9 процентов жителей России готовы тратиться на ягоды и фрукты, сколько бы ни пришлось заплатить. Почти 29 процентов согласны покупать данные продукты периодически. Больше 40 процентов россиян планируют расходовать на эти цели по четыре тысячи рублей в месяц.