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16:29, 29 мая 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способ защититься от комаров

Энтомолог Кривошеина: Отпугивающие насекомых вещества нужно наносить на одежду
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nechaevkon / Shutterstock / Fotodom

Энтомолог Марина Кривошеина рассказала, как защититься от комаров и что делать при укусе насекомого. Ее советы приводит aif.ru.

Самым эффективным способом защиты от комаров эксперт по насекомым назвала антимоскитные костюмы, которые полностью закрывают тело и создают барьер от насекомых. Она уточнила, что обычная одежда тоже неплохо справляется с этой задачей, но неплотно прилегающие воротники, штанины и рукава оставляют зоны уязвимости, через которые насекомые могут пробраться к коже и укусить.

Кривошеина также напомнила, что отпугивающие насекомых репелленты нужно наносить на одежду, а не на кожу. Специалистка пояснила, что это необходимо не только для того чтобы защитить организм от химических веществ, но и для усиления действия свойств. «Дело в том, что насекомые лучше чуют их на ткани», — подсказала она.

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Кривошеина добавила, что снять зуд и покраснения после комариного укуса помогают мази и гели от аллергии с диметинденом. Также, по ее словам, иногда используют гормональные гели и мази, а при сильных укусах можно выпить антигистаминный препарат.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева назвала способы избежать появления мошек в квартире. По ее словам, одной из главных причин их появления является чрезмерный полив комнатных растений.

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