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14:49, 29 мая 2025Экономика

Россияне бросились за подержанными легковушками

«Автостат»: В апреле россияне купили больше полумиллиона легковушек с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В апреле 2025 года жители России купили 509,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, или на 13,7 процента больше, чем в в марте. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, рост спроса на автомобили с пробегом объясняется сезоном, стабильными экономическими параметрами и ростом дисконтирования со стороны продавцов. Он убежден, что этот рынок продолжит расти.

Гендиректор по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов объяснил апрельскую динамику демпингом со стороны продавцов и сезонным ростом потребительской активности. В мае, по его мнению, продажи будут на уровне второго месяца весны. Дилеры остаются в напряженной ситуации из-за высокой финансовой нагрузки и процентных ставок.

«Особенно слабый спрос наблюдается на подержанные автомобили ценой выше пяти миллионов рублей», — отметил Титов.

С января по апрель в РФ продали 1,8 миллиона подержанных легковушек. Это на три процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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