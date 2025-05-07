Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 7 мая 2025Экономика

Россияне стали чаще покупать один вид легковушек

«Автостат»: За четыре месяца в РФ продали почти 2 миллиона легковушек с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России выросли продажи подержанных легковых автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «Автостат», их выводы процитировал ТАСС.

Оказалось, что за январь-апрель этого года в России продали 1,8 миллиона таких машин. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост оценивается в три процента. Кроме того, в апреле было куплено 517 тысяч легковушек с пробегом (плюс процент в годовом выражении). Если же сравнивать с мартом, то объем реализации вырос на 15 процентов.

В середине апреля сообщалось, что жители России стали предпочитать бюджетные либо более старые автомобили с пробегом. В этом году продажи подержанных автомобилей снизились на 12 процентов, а средняя стоимость сделки сократилась на 2,5 процента. В начале марта средняя стоимость подержанной машины в РФ была на уровне 1,48 миллиона рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Причастного к удару по порту «Кавказ» командира ВМС Украины объявили в розыск

    В российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости