Россияне стали чаще покупать один вид легковушек

«Автостат»: За четыре месяца в РФ продали почти 2 миллиона легковушек с пробегом

В России выросли продажи подержанных легковых автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «Автостат», их выводы процитировал ТАСС.

Оказалось, что за январь-апрель этого года в России продали 1,8 миллиона таких машин. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост оценивается в три процента. Кроме того, в апреле было куплено 517 тысяч легковушек с пробегом (плюс процент в годовом выражении). Если же сравнивать с мартом, то объем реализации вырос на 15 процентов.

В середине апреля сообщалось, что жители России стали предпочитать бюджетные либо более старые автомобили с пробегом. В этом году продажи подержанных автомобилей снизились на 12 процентов, а средняя стоимость сделки сократилась на 2,5 процента. В начале марта средняя стоимость подержанной машины в РФ была на уровне 1,48 миллиона рублей.