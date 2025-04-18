Россиянам назвали популярные иномарки с пробегом за миллион рублей

«Автостат»: За миллион рублей в РФ можно купить б/y Kia Rio и Hyundai Solaris

За миллион рублей в России можно приобрести ряд подержанных популярных иномарок. Бюджетные модели перечислило агентство «Автостат».

За эти деньги на вторичном рынке в настоящее время чаще всего предлагают приобрести такие автомобили, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Возраст подобных моделей в основном составляет девять лет, уточнили аналитики.

В целом, средняя стоимость подержанной машины в России в начале весны находилась на уровне в 1,48 миллиона рублей. В месячном выражении показатель сократился на 0,2 процента.

Ранее коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин спрогнозировал снижение цен на б/у машины. В ближайшие несколько месяцев, по его словам, стоимость подобных автомобилей в стране может упасть в среднем на 5-10 процентов на фоне заметного падения спроса. При таких условиях, считает эксперт, продавцы, скорее всего, начнут заманивать потенциальных покупателей скидками. На ситуацию, добавил глава департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков, будут оказывать давление в том числе низкие объемы поступлений транспортных средств на вторичный рынок.