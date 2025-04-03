Россиянам спрогнозировали снижение цен на один вид машин

Аналитик Житнухин: Цены на автомобили с пробегом могут упасть на 5-10 процентов

В обозримом будущем цены на подержанные машины на российском рынке могут упасть примерно на 5-10 процентов в зависимости от сегмента и конкретного региона продаж. Такой прогноз дал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, его слова приводит «Автостат».

В качестве одной из главных причин подобной динамики аналитик назвал наблюдающееся на внутреннем рынке снижение спроса на подобный вид автомобилей. При таких условиях продавцы с большой долей вероятности начнут заманивать потенциальных покупателей при помощи снижения цены предложения, полагает эксперт.

Схожее мнение высказал и глава департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Снижение цен на б/у машины при подобном раскладе не будет значительным. Это обусловлено в первую очередь низкими объемами поступлений автомобилей на вторичный рынок, заключил он.

По итогам февраля средняя стоимость подержанной машины в России осталась практически неизменной и составила 1,483 миллиона рублей. В месячном выражении спад составил 0,1 процента. За последний зимний месяц в стране перепродали в общей сложности 397,1 тысячи подобных автомобилей (минус 5,5 процента). Эксперты связали падение реализации с рекордно высокой ключевой ставкой и затяжное укрепление рубля в начале 2025 года.