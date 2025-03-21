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11:08, 21 марта 2025Экономика

Перепродажи машин в России упали впервые за восемь месяцев

«Автостат»: В феврале в России перепродали 397,1 тысячи машин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2025-го суммарные объемы перепродаж автомобилей в России снизились впервые за восемь месяцев, спад в месячном выражении составил 5,5 процента. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц зимы на вторичном рынке реализовали 397,1 тысячи машин. Годовое снижение составило 0,6 процента. В последний раз российская вторичка находилась «в минусе» в июне 2024 года. С тех пор спрос россиян на подержанные автомобили демонстрировал устойчивый рост в годовом выражении. До февраля вторичный рынок не преодолевал отметку в 400 тысяч проданных единиц в марте 2024 года. Результата ниже этого психологического уровня не фиксировалось в России последние 12 месяцев.

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На подобную динамику могла повлиять в том числе рекордно высокая ключевая ставка Центробанка, которая продолжает держаться на уровне в 21 процент годовых. При таком уровне ставки автокредиты могут позволить себе разве что обеспеченные граждане со стабильно высоким ежемесячным доходов, либо россияне, подпадающие под условия льготных программ автопроизводителей, отмечал ранее глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. Ставки по субсидированным программам сейчас составляют в среднем 13-15 процентов, что значительно ниже ключевой.

Остальным категориям россиянам брать автокредиты сейчас невыгодно, сходятся во мнении эксперты. На этом фоне спрос на подобного рода займы в начале 2025 года заметно упал. По итогам февраля суммарный объем выданных автокредитов снизился до минимума за последние несколько лет и опустился примерно до 77 миллиардов рублей. В годовом выражении число выдачи сократились в полтора раза, а средний чек — на 15 процентов, до 1,2 миллиона.

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