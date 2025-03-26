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09:53, 26 марта 2025Экономика

Падение продаж одного вида машин в России объяснили

Аналитик Гришаков: Падение продаж б/у машин обусловлено высокой ключевой ставкой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Февральское падение продаж подержанных автомобилей в России во многом обусловлено рекордно высокой ключевой ставкой, которая в настоящее время продолжает держаться на отметке в 21 процент годовых. Об этом заявил глава департамента б/у машин ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Его слова приводит «Автостат».

Нынешний уровень ключевой ставки заметно охлаждает спрос на автокредитование, которое на фоне удорожания новых и б/у авто фактически является единственным реальным способом для россиян приобрести машину. Это обстоятельство ведет к снижению доли кредитных сделок на отечественном авторынке, пояснил аналитик.

В качестве фактора, влияющего на объемы перепродаж машин в РФ, Гришаков назвал затяжное укрепления рубля к доллару в начале 2025 года. Курсовая динамика, отметил эксперт, непосредственно влияет на ценообразование автомобилей с пробегом, поступающих в стране по параллельному импорту, через третьи страны.

По итогам последнего зимнего месяца в России перепродали в общей сложности 397,1 тысячи машин. В сравнении с январем показатель сократился на 5,5 процента, в годовом выражении спад составил 0,6 процента. В последний раз подобную динамику на внутреннем рынке эксперты фиксировали в июне 2024 года. С тех пор спрос россиян на подержанные автомобили демонстрировал устойчивый рост в годовом выражении.

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