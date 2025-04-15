Россияне стали выбирать более старые автомобили

«Дром»: На вторичном рынке РФ стали покупать бюджетные либо более старые модели

Россияне стали выбирать бюджетные либо более старые автомобили на вторичном рынке. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Дром» сообщает «Российская газета».

В 2025 году продажи автомобилей с пробегом упали на 12 процентов, а средняя стоимость сделки снизилась на 2,5 процента.

«Падение общей средней стоимости при ее росте в сегменте новых авто может говорить о том, что россияне в среднем стали выбирать бюджетные автомобили, либо более старые модели на подержанном рынке», — пояснил аналитик «Дром» Сергей Лагурев.

Россияне больше не могут взять в кредит новый или дорогой автомобиль из-за высокой ключевой ставки и роста цен, поэтому они стали рассматривать более доступные опции.

В основном, продажи падают в регионах, где ранее предлагали много новых автомобилей. Число сделок в Центральном и Северо-Западном федеральных округах снизилось на 25 и 23 процента год к году соответственно. Снижение числа сделок на Дальнем Востоке составило 20, а в Сибири — 14 процентов. В Южном федеральном округе продали на 16 процентов меньше автомобилей, на Урале — на 3,5 процента. Прирост зафиксировали лишь в Приволжском федерально округе — сразу на 16 процентов.