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10:50, 15 апреля 2025Экономика

Россияне стали выбирать более старые автомобили

«Дром»: На вторичном рынке РФ стали покупать бюджетные либо более старые модели
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне стали выбирать бюджетные либо более старые автомобили на вторичном рынке. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Дром» сообщает «Российская газета».

В 2025 году продажи автомобилей с пробегом упали на 12 процентов, а средняя стоимость сделки снизилась на 2,5 процента.

«Падение общей средней стоимости при ее росте в сегменте новых авто может говорить о том, что россияне в среднем стали выбирать бюджетные автомобили, либо более старые модели на подержанном рынке», — пояснил аналитик «Дром» Сергей Лагурев.

Россияне больше не могут взять в кредит новый или дорогой автомобиль из-за высокой ключевой ставки и роста цен, поэтому они стали рассматривать более доступные опции.

В основном, продажи падают в регионах, где ранее предлагали много новых автомобилей. Число сделок в Центральном и Северо-Западном федеральных округах снизилось на 25 и 23 процента год к году соответственно. Снижение числа сделок на Дальнем Востоке составило 20, а в Сибири — 14 процентов. В Южном федеральном округе продали на 16 процентов меньше автомобилей, на Урале — на 3,5 процента. Прирост зафиксировали лишь в Приволжском федерально округе — сразу на 16 процентов.

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