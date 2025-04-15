Продажи одного вида машин в России рухнули

«Автостат»: Продажи новых электрокаров в России упали на 69 % в январе-марте

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых электрокаров в России упали на 69 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком сокращении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные.

За отчетный период дилерам удалось сбыть 1854 подобных транспортных средства. При этом тенденция спада в этом сегменте российского авторынка наблюдается с июля 2024 года. В начале 2025-го, отметили аналитики, отрицательная динамика ускорилась. В январе годовое падение составило 56 процентов, в феврале — 68 процентов, а в марте — 77 процентов.

Самым популярным у россиян производителей электрокаров в январе-марте 2025 года оказался китайский бренд Zeekr. На его долю пришлось в общей сложности 37 процентов всех продаж в этом сегменте, или 689 экземпляров. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Avatr (193 единицы) и Evolute (164). Топ-5 замкнули ORA и «Москвич» (133 и 103 соответственно).

В марте 2024 года на российском авторынке прослеживалась противоположная динамика. Тогда объемы реализации новых электрокаров в РФ достигли рекордной отметки для отдельно взятого месяца и составили 2499 единиц. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с ужесточением правил ввоза таких автомобилей в РФ через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее вице-глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль не исключил удорожания новых автомобилей в стране на 50 процентов в 2025 году. Подобной динамике, по его словам, будет способствовать ряд факторов, включая повышение стоимости логистики, доставки запчастей и комплектующих. В качестве еще одной важной причины Мигаль назвал регулярный рост утильсбора. Последнее обстоятельство, отметил эксперт, может привести к резкому падению продаж иностранных электрокаров, гибридных машин и автомобилей с мощными двигателями.